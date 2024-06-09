В Москве состоялась презентация книги Николая Долгополова «Легендарные разведчики 4»

На книжной ярмарке на Красной площади состоялась презентация книги Николая Долгополова «Легендарные разведчики 4», раскрывающей новые аспекты биографий известных шпионов и ставшей уже 20-й книгой в молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей», сообщает «Российская газета».





На презентации книги Николай Долгополов представил уникальные рассекреченные материалы о трио нелегальных агентов: Герое Советского Союза Юрии Киме, а также Александре Лохове и Борисе Прибыткове. Рассказы о них основаны на документальных источниках и воспоминаниях близких, дополняемых редчайшими фотографиями.





Особый интерес вызывает история полковника Прибыткова, который не только работал в особых условиях, но и вынужден был принимать иностранное обличье в своем Отечестве.





Уникальная встреча с народным артистом СССР Донатасом Банионисом добавляет неожиданные повороты в его биографию, проливая свет на тайны нелегальной разведки.









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