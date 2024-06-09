Более 1 млрд рублей направлены на реконструкцию кинотеатра «Октябрь» в Астрахани

Более 1 млрд рублей будет вложено в реконструкцию кинотеатра «Октябрь» в Астрахани, единственного в России кинотеатра с зимним садом. Реконструкция проводится в рамках программы социально-экономического развития Астраханской области на 2022-2026 годы, сообщает ТАСС.





Ремонтные работы включают установку систем кондиционирования и отопления, монтаж воздуховодов, обновление колонн в зимнем саду. По завершении реконструкции планируется использовать кинотеатр для различных культурных и деловых мероприятий.





Реконструкция кинотеатра «Октябрь» в Астрахани началась после пожара, произошедшего в декабре 2016 года, который повредил значительную часть здания. Спасенных животных перевезли в местный зоопарк, а зимний сад с редкими растениями был серьезно поврежден.





Помимо кинотеатра, в планах на реставрацию также входит и белокаменный кремль XVI века, где предполагается восстановить башни, колокольню и стены.









Фото: скриншот Youtube