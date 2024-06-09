Среди россиян растет интерес к жанру ситкома

Ведущий анимационный студийный комплекс страны «Союзмультфильм» заявил о растущем интересе россиян к жанру ситуационной комедии, сообщает «Культуромания».





Генеральный продюсер Юлия Осетинская подчеркнула, что растущий спрос на ситкомы указывает на их потенциальное будущее в анимационной индустрии, поскольку юмор является универсальным средством поддержки, особенно в сложные времена.





Она также отметила спрос на возвращение на экраны старых мультфильмов, среди которых выделяются такие популярные франшизы, как «Мадагаскар» и «Кунг-фу панда», где публика вновь встречает старых героев в новых приключениях.









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