Среди россиян растет интерес к жанру ситкома

Прошлым летом в Минске Воронежский театр оперы и балета также представил несколько постановок.
Пушкинские чтения и торжественный вечер состоялись в здании генерального консульства РФ.
На Крымской набережной пройдет почти 100-дневный танцевальный марафон с уроками от лучших хореографо...
Победителями стали три участника из Беларуси, Туркменистана и Дагестана.
Центральное событие фестиваля — конкурс исполнителей «Голос Тундры».
Прошлым летом в Минске Воронежский театр оперы и балета также представил несколько постановок.
Пушкинские чтения и торжественный вечер состоялись в здании генерального консульства РФ.
На Крымской набережной пройдет почти 100-дневный танцевальный марафон с уроками от лучших хореографо...
Победителями стали три участника из Беларуси, Туркменистана и Дагестана.
Центральное событие фестиваля — конкурс исполнителей «Голос Тундры».
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09.06.2024