XIV Республиканский фестиваль национальных культур прошел в Беларуси

В белорусском Гродно завершился XIV Республиканский фестиваль национальных культур, объединивший представителей 36 национальностей, передает «Российская газета».





Официальная церемония открытия состоялась на площади Советской в пятницу вечером.





Фестиваль стартовал с уличного театрализованного шествия национальных диаспор. Затем участников и гостей смотра ждала праздничная программа — национальные песни, зажигательные танцы, выставки, мастер-классы и шоу.





Праздничные гулянья продолжались в течение двух дней. Главными точками притяжения для гостей стали 19 национальных подворий и праздник на Августовском канале.





В этом году фестиваль побил рекорд по числу участников — около тысячи представителей 36 национальностей, в том числе представители аргентинской, бурятской, монгольской, египетской, камерунской, нигерийской, пакистанской культур, которые в свою очередь добавили смотру новые яркие оттенки.









Фото: скриншот Youtube