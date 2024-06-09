Союз писателей Беларуси отмечает 90-летие

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем послании отметил значимость творческого наследия белорусских литераторов и выразил признательность за их вклад в развитие культуры и литературы страны, сообщает «Российская газета».





Создание Союза писателей БССР в 1934 году сформировало прочную основу для взаимодействия авторов и государства, направленного на служение Отечеству и белорусскому народу, отметил Лукашенко.





По мнению Лукашенко, литературное творчество белорусских писателей, начиная с XX века и до наших дней, остается актуальным и интересным для читателей. Он также выделил важную роль таких мастеров слова, как Якуб Колас, Янка Купала, Михась Чарот, Кузьма Чорный, Змитрок Бядуля, Михась Климкович, Петрусь Бровка и Кондрат Крапива, отметив их вклад в развитие белорусской литературы.





Президент Беларуси также выразил уверенность в том, что писатели будут и в дальнейшем оставаться надежными хранителями культурного наследия и объективно отражать современные события и социальные явления в своих произведениях.









Фото: Pixabay.com