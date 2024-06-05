Третий сезон проекта «Все в сад! или Русская классика в цветах» доступен на цифровых площадках

Киноальманах «Все в сад! или Русская классика в цветах» — уникальный культурно-образовательный проект, который начал покорять онлайн-кинотеатры еще в 2021 году. Любимые зрителями актеры театра и кино в исторических костюмах читают русскую классику на фоне природы, в специально созданных для проекта декорациях.

В рамках третьего сезона проекта создано шесть эпизодов, в которых снимались актеры Дмитрий Миллер, Ирина Гринева, Иван Жвакин, Денис Филимонов, Сергей Чонишвили, Максим Линников. Вниманию зрителей предлагается новое прочтение известных литературных произведений: отрывка из исторической драмы «Борис Годунов» А.С. Пушкина, отрывка повести Федора Достоевского «Дядюшкин сон», рассказа Ивана Тургенева «Свидание» из сборника «Записки охотника», рассказа «На острове» Александра Грина, сказки «Дикий помещик» Салтыкова-Щедрина, рассказа охотника «29 июня», написанного Антоном Павловичем Чеховым.

Как считают организаторы проекта, серия коротких красочных классических моноспектаклей обязательно полюбится зрителям, «Все в сад! или Русская классика в цветах» не имеет срока годности и будет актуален в любое время, даже через десятилетия.

Третий сезон доступен на цифровых площадках: ОККО, Кинопоиск, КИНО 1TV, Apple TV, Кинориум, Телеспектакли. Проект создан кинокомпанией «Русское кино» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и содействии музея-заповедника «Царицыно».