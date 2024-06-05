Приглашаем посмотреть киноальманах «Все в сад! или Русская классика в цветах» в онлайн-трансляции на портале «Культура.РФ»

Сегодня, 5 июня, в 19:00 на портале «Культура.РФ» можно будет посмотреть киноальманах «Все в сад! или Русская классика в цветах». Зрителям будет представлен третий сезон уникального культурно-образовательного проекта, созданного кинокомпанией «Русское кино» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и содействии музея-заповедника «Царицыно».

В рамках третьего сезона проекта снято шесть красочных моноспектаклей. Русскую классику на фоне природы, в специально созданных декорациях читают известные актеры театра и кино: Дмитрий Миллер, Ирина Гринева, Иван Жвакин, Денис Филимонов, Сергей Чонишвили, Максим Линников.

В киноальманах вошли произведения знаменитых русских классиков: отрывок из исторической драмы «Борис Годунов» А.С. Пушкина, отрывок повести Ф.М. Достоевского «Дядюшкин сон», рассказ И.С. Тургенева «Свидание» из сборника «Записки охотника», рассказ «На острове» А.С. Грина, сказка «Дикий помещик» М.Е. Салтыкова-Щедрина, рассказ охотника «29 июня» А.П. Чехова.

Киноальманах дает возможность познакомиться с классикой отечественной литературы в увлекательном, доступном каждому формате.