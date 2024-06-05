В Музее Победы откроется выставка «Операция «Багратион», приуроченная к 80-летию начала Белорусской стратегической наступательной операции, передает пресс-служба учреждения.



Выставка откроется 20 июня, она подготовлена Музеем Победы совместно с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны.



В экспозицию войдут около 100 подлинных экспонатов, оцифрованные материалы, отражающие ключевые события немецкой оккупации Белоруссии и ее освобождение Красной армией.



Отмечается, что значительная часть выставки посвящена белорусскому партизанскому движению.



«Важным залогом успеха операции „Багратион“ стали согласованные с наступлением четырех советских фронтов действия партизан и подпольщиков. Народные мстители, действуя в условиях крайней опасности и рискуя своими жизнями, каждый день наносили удары по врагу: разрушали его коммуникации и объекты, собирали разведданные, проводили диверсионные операции, спасали пленных солдат и мирных жителей», — отметили в Музее Победы.



Посетить выставку можно до 31 июля.









Фото: пресс-служба Музея Победы