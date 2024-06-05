ГИТИС в коллаборации с турецким вузом представил спектакль в Стамбуле

В Турции выпускник режиссерского факультета Российского института театрального искусства — ГИТИСа Тимур Галеев поставил спектакль «Бег» со студентами Университета изящных искусств Мимара Синана (MSGSU), передает пресс-служба театрального вуза.



«Мы дорожим очень сотрудничеством с Университетом изящных искусств Мимара Синана. <...> В этом году мы продолжили сотрудничество придуманным нашим выпускником проектом дипломного спектакля по пьесе Булгакова „Бег“», — рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.



Ректор выразил надежду на то, что постановка останется в памяти студентов как замечательный опыт встречи с гитисовской школой.



Спектакль стал коллаборацией ГИТИСа и MSGSU.









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