ГИТИС в коллаборации с турецким вузом представил спектакль в Стамбуле

05.06.2024

ГИТИС в коллаборации с турецким вузом представил спектакль в Стамбуле
В Турции выпускник режиссерского факультета Российского института театрального искусства — ГИТИСа Тимур Галеев поставил спектакль «Бег» со студентами Университета изящных искусств Мимара Синана (MSGSU), передает пресс-служба театрального вуза.

«Мы дорожим очень сотрудничеством с Университетом изящных искусств Мимара Синана. <...> В этом году мы продолжили сотрудничество придуманным нашим выпускником проектом дипломного спектакля по пьесе Булгакова „Бег“», — рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Ректор выразил надежду на то, что постановка останется в памяти студентов как замечательный опыт встречи с гитисовской школой.

Спектакль стал коллаборацией ГИТИСа и MSGSU.


Фото: Pixabay.com