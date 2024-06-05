В Москве в честь юбилея Пушкина пройдут праздничные мероприятия

В Москве пройдут праздничные мероприятия в честь юбилея поэта и писателя Александра Пушкина.



Мероприятия пройдут в столице в день рождения поэта 6 июня, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.



Отмечается, что праздничные мероприятия пройдут на разных площадках — в парках, культурных центрах, библиотеках, других учреждениях.



В день рождения Пушкина ежегодно усадьба на Пречистенке и все филиалы Музея А.С. Пушкина с утра открыты для свободного посещения. Гости смогут посетить бесплатные выставки, концерты, литературно-музыкальные вечера.



В главном здании музея продолжит работу проект «Пушкин. 225», в садовом павильоне открыта экспозиция «Про Пушкина», главное здание Государственного музея Александра Пушкина представит праздничную программу, в доме-музее на Старой Басманной откроется выставка «Удрать в Болдино».



Культурный центр ЗИЛ и библиотека-читальня имени Александра Пушкина к 6 июня подготовили большую фестивальную программу, 8 июня в библиотеке-читальне пройдет квест, лекция, перфоманс, концерт.









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