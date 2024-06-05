Группа Therr Maitz станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night

05.06.2024

Группа Therr Maitz станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night
Хедлайнером крупнейшего однодневного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге станет группа Therr Maitz.

Фестиваль пройдет 28 июня. Therr Maitz совместно с камерным оркестром B-A-C-H исполнит традиционную завершающую песню «Ночь пройдет, наступит утро ясное...», сообщили организаторы.

В пресс-службе фестиваля отметили, что музыканты имеют статус лучших артистов по версии iTunes и Apple Music, а также награду европейского MTV.

Крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года. На фестивале традиционно представлены почти все музыкальные направления — классика, джаз, фанк, этническая и народная музыка, рок и другие жанры.


Фото: Pixabay.com