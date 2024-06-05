Группа Therr Maitz станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night

Хедлайнером крупнейшего однодневного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге станет группа Therr Maitz.



Фестиваль пройдет 28 июня. Therr Maitz совместно с камерным оркестром B-A-C-H исполнит традиционную завершающую песню «Ночь пройдет, наступит утро ясное...», сообщили организаторы.



В пресс-службе фестиваля отметили, что музыканты имеют статус лучших артистов по версии iTunes и Apple Music, а также награду европейского MTV.



Крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года. На фестивале традиционно представлены почти все музыкальные направления — классика, джаз, фанк, этническая и народная музыка, рок и другие жанры.









Фото: Pixabay.com