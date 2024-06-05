В Томском университете открылся аудиозал библиотеки Эдисона Денисова

05.06.2024
В Научной библиотеке Томского государственного университета (НБ ТГУ) открылся аудиозал библиотеки композитора, народного артиста России Эдисона Денисова.
В аудиозале представлены книги, нотные издания из коллекции Денисова, а также можно прослушать грампластинки, принадлежавшие композитору, окончившему ТГУ.
По словам заведующей отделом основного фонда НБ ТГУ Екатерины Ивановской, библиотека Денисова большая и многогранная.
«В книжном собрании яркого представителя музыкального авангарда, теоретика музыки, педагога около 5000 единиц хранения: 2668 книг, 1163 пластинки, 1082 ноты и партитуры. В аудиозале библиотеки Эдисона Денисова в открытом доступе представлены тематические подборки книг, которые будут периодически обновляться», — рассказала специалист.
В электронном каталоге аудиозала в настоящее время доступно 262 грампластинки русской и зарубежной музыки, более ста книг.
Фото: Pixabay.com