В Томском университете открылся аудиозал библиотеки Эдисона Денисова

В Научной библиотеке Томского государственного университета (НБ ТГУ) открылся аудиозал библиотеки композитора, народного артиста России Эдисона Денисова.



В аудиозале представлены книги, нотные издания из коллекции Денисова, а также можно прослушать грампластинки, принадлежавшие композитору, окончившему ТГУ.



По словам заведующей отделом основного фонда НБ ТГУ Екатерины Ивановской, библиотека Денисова большая и многогранная.



«В книжном собрании яркого представителя музыкального авангарда, теоретика музыки, педагога около 5000 единиц хранения: 2668 книг, 1163 пластинки, 1082 ноты и партитуры. В аудиозале библиотеки Эдисона Денисова в открытом доступе представлены тематические подборки книг, которые будут периодически обновляться», — рассказала специалист.



В электронном каталоге аудиозала в настоящее время доступно 262 грампластинки русской и зарубежной музыки, более ста книг.









Фото: Pixabay.com