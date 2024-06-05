В Саратове завершились съемки сериала о поп-группе «Комбинация»

В Саратове завершились съемки сериала о культовой женской поп-группе «Комбинация».



Участие в съемках приняла одна из первых солисток коллектива Алена Апина, передает пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.ru.



Лента расскажет о творческом пути группы «Комбинация», ее участницах Татьяне Ивановой, Алене Апиной, Ольге Ахуновой, Юлии Козюльковой, Светлане Костыко, Нюре Ковалевой.



По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС (Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин после рождения дочери решает заняться работой своей мечты — продюсированием музыкальной группы. Шишинин знакомится с композитором Виталием Окороковым, они находят вокалисток и собирают первую в Советском Союзе женскую поп-группу.



Съемки проекта после Саратова будут проходить в Москве. Сериал выйдет на платформе Wink в 2024 году.









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