В Курганской области отремонтировано более 60 учреждений культуры за 4,5 года

05.06.2024

В Курганской области отремонтировано более 60 учреждений культуры за 4,5 года
Власти Курганской области отремонтировали более 60 учреждений культуры региона за 4,5 года, сообщил глава области Вадим Шумков, передает ТАСС.

По словам губернатора, в регионе за 4,5 года было восстановлено более 60 памятников истории и архитектуры.

«Мы отремонтировали 63 культурных объекта за 4,5 года, включая областной драмтеатр и театр кукол, остальное — районные дома культуры [в основном]. Делаем очень экономно и быстро. Кроме того, мы запустили программу по памятникам истории и архитектуры — 64 объекта восстановили, впервые в истории Курганской области такая программа заработала. Просто было жалко утраченного наследства, когда особняки XIX века разваливались — сплошняком стали восстанавливать», — рассказал Шумков на Днях Урало-Сибирского макрорегиона на выставке-форуме «Россия».

Глава региона добавил, что в области начали восстанавливать славянскую, казачью культуру.


Фото: Pixabay.com