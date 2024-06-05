В Курганской области отремонтировано более 60 учреждений культуры за 4,5 года

По словам губернатора, в регионе за 4,5 года было восстановлено более 60 памятников истории и архитектуры.«Мы отремонтировали 63 культурных объекта за 4,5 года, включая областной драмтеатр и театр кукол, остальное — районные дома культуры [в основном]. Делаем очень экономно и быстро. Кроме того, мы запустили программу по памятникам истории и архитектуры — 64 объекта восстановили, впервые в истории Курганской области такая программа заработала. Просто было жалко утраченного наследства, когда особняки XIX века разваливались — сплошняком стали восстанавливать», — рассказал Шумков на Днях Урало-Сибирского макрорегиона на выставке-форуме «Россия».Глава региона добавил, что в области начали восстанавливать славянскую, казачью культуру.