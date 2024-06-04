Не стало актера из сериала «Доктор Кто» Уильяма Расселла

Актер Уильям Рассел, который сыграл учителя Яна Честерсона в первых сезонах сериала «Доктор Кто», скончался в возрасте 99 лет. Об этом информирует The Sun.





По данным газеты, актер скончался в понедельник, 3 июня. Обстоятельства смерти не приводятся.





Расселл родился 19 ноября 1924 года в Сандерленде на севере Англии. С ранних лет ему была интересна актерская деятельность. С 1963 по 1965 год Рассел снялся в 78 сериях первых двух сезонов «Доктора Кто». Актер стал одним из четырех участников оригинального каста сериала. После ухода Рассел озвучивал аудиорассказы по этой франшизе. В 2022 году актер вернулся к своей роли на съемках спецвыпуска «Сила Доктора».





Также актер стал известен благодаря роли капитана британской авиации в фильме «Большой побег». Рассел успел сняться в более чем 100 фильмах и сериалах.









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