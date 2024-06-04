Ушла из жизни 101-летняя звезда Голливуда Дженис Пейдж

Голливудская звезда 50-х Дженис Пейдж скончалась на 102-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом информирует Associated Press.





По данным агентства, Пейдж умерла в воскресенье, 2 июня. Актриса скончалась естественной смертью, сообщил журналистам ее давний друг Стюарт Ламперт.





Пейдж известна не только благодаря работе в кино. Также актриса играла в бродвейских мюзиклах и комедиях. Пейдж продолжала выступать до 90 лет.





За свою творческую карьеру она успела сняться в более чем 120 проектах. На ее счету – фильмы и сериалы. Знаменитая «Санта-Барбара» не обошлась без участия актрисы. Пейдж также сыграла в сериале «Коломбо».









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