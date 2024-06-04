Казанский фестиваль мусульманского кино отправится в Малайзию

Международный фестиваль мусульманского кино пройдет в столице Малайзии Куала Лумпуре и городе Джохор, сообщила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова журналистам. Смотр пройдет с 8 по 15 июня.





По словам Айтугановой, малазийцы очень мало, практически ничего не знают об исламе в России.





«Они думают, что здесь его нет. С помощью фестиваля они поняли, что Татарстан - это центр ислама в России», — заявила собеседница «Татар-Информа».





В программу фестиваля вошли такие фильмы, как «Мулла», «Тарлан», «Остазбикә», «Мой народ – татары. Код успеха», «Альмандар из Альдермыша» и «Ибн Фадлан». Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова отправится в Малайзию 5 июня. Также в стране откроются несколько выставок, представленных республикой.









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