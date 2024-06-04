В Омске появился памятник поэту Аркадию Кутилову

Памятник поэту-бродяге Аркадию Кутилову открыли в Омске напротив Транспортной академии. Событие приурочено к его дню рождения – 30 мая.





Поэт мог отметить 84-летие. Однако прожил он всего 45 лет. Жизнь Кутилова прошла на чердаках, в подвалах и на теплотрассах. Омича сажали в тюрьму за пьянство и тунеядство. Также он проходил лечение в психиатрической больнице. Поэта на пускали в писательские организации и часто отказывались печатать в местных газетах.





«Благодарю всех, кто принимал участие в процессе создания этого культурного объекта <…> Надеюсь, омичи будут бережно к нему относиться и со временем эта часть сквера превратится в место общения литераторов и книголюбов Омска», — сказал мэр города Сергей Шелест.





Идею о создании памятника удалось реализовать фонду «Духовное наследие» и экс-губернатору Омской области Леониду Полежаеву. Автором выступил народный художник России, скульптор Салават Щербаков.









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