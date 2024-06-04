В МХТ имени Чехова наградили лауреатов II конкурса короткометражного кино

Церемония награждения лауреатов II конкурса короткометражного кино Художественного театра состоялась на Малой сцене МХТ имени Чехова. Лучшим фильмом стала лента «Пиф-паф» Константина Денискина.





Худрук – директор МХТ имени Чехова, председатель оргкомитета и член жюри конкурса Константин Хабенский отметил, что кино редко заходит на территорию театра. Артист напомнил, как говорил об этом в прошлом году и повторит в этом.





«Это форма знакомства, форма начала дружбы Художественного театра, актеров Художественного театра и молодых ребят, которые только начинают заниматься на практике профессией», — приводит ТАСС слова Хабенского.





В номинации «Лучший фильм» победу одержала работа Денискина. Эта же картина стала лидером в категории «Актерский дуэт». В номинации «Режиссура» победил Андрей Барт с лентой «Наследие Ибрагима Петровича». Режиссер Ольга Львова с фильмом «Женя» забрала награду в категории «Операторская работа». Егор Мазурок с картиной «Гений чистой красоты» вырвался вперед в номинации «Идея». В категории «Поэзия слов» первой стала Александра Сухова с фильмом «Дима». Спецприз онлайн-кинотеатра Wink отошел фильму «Не только для костюмов» Павла Винокурова.









Фото: АГН Москва