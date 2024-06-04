В МХТ имени Чехова наградили лауреатов II конкурса короткометражного кино

В МХТ имени Чехова наградили лауреатов II конкурса короткометражного кино

04.06.2024

Церемония награждения лауреатов II конкурса короткометражного кино Художественного театра состоялась на Малой сцене МХТ имени Чехова. Лучшим фильмом стала лента «Пиф-паф» Константина Денискина.

Худрук – директор МХТ имени Чехова, председатель оргкомитета и член жюри конкурса Константин Хабенский отметил, что кино редко заходит на территорию театра. Артист напомнил, как говорил об этом в прошлом году и повторит в этом.

«Это форма знакомства, форма начала дружбы Художественного театра, актеров Художественного театра и молодых ребят, которые только начинают заниматься на практике профессией», — приводит ТАСС слова Хабенского.

В номинации «Лучший фильм» победу одержала работа Денискина. Эта же картина стала лидером в категории «Актерский дуэт». В номинации «Режиссура» победил Андрей Барт с лентой «Наследие Ибрагима Петровича». Режиссер Ольга Львова с фильмом «Женя» забрала награду в категории «Операторская работа». Егор Мазурок с картиной «Гений чистой красоты» вырвался вперед в номинации «Идея». В категории «Поэзия слов» первой стала Александра Сухова с фильмом «Дима». Спецприз онлайн-кинотеатра Wink отошел фильму «Не только для костюмов» Павла Винокурова.


Фото: АГН Москва