В Индии открылась выставка о жизни и творчестве Пушкина

Выставка «Александр Пушкин — жизнь и творчество» развернулась в Русском доме в индийском Тривандруме. Экспозиция стала частью мероприятий литературного фестиваля, который посвящен 225-летию со дня рождения поэта.





Почетный консул России, директор Русского дома в Тривандруме Ратиш Наир в беседе с ТАСС отметил, что фестиваль организован совместно с фондом «Русский мир» при поддержке Фонда Ломоносова.





«В церемонии открытия выставки приняли участие студенты-русисты, сотрудники Русского дома, дипломаты, ученые, члены индо-русского молодежного клуба», — поделился собеседник агентства.





В экспозицию вошли иллюстрации, которые рассказывают о детстве, юности Пушкина, о его жизни и семье. Также выставляются книги поэта на разных языках Индии.





Выставка будет работать до 8 июня. По словам почетного консула, приходят сотни людей.









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