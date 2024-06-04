Упсала-цирк из Петербурга завершил фестиваль «Башня» в Калининграде

Пятый театральный фестиваль «Башня» в Калининграде завершился показом спектакля «Нити» творческого проекта «Упсала-цирк» из Санкт-Петербурга. Об этом журналистам сообщили представители областного драматического театра, который выступает организатором смотра.





Около 3 тысяч зрителей посетили пять показов постановок четырех российских театров — участников фестиваля. Мероприятие прошли при поддержке министерства по культуре и туризму региона. По словам худрука Калининградского областного драмтеатра Александра Федоренко, фестиваль получился разнообразным.





«Судя по отзывам зрителей, мы не ошиблись в выборе театральных коллективов, приглашая их на Пятую «Башню», — поделился он с ТАСС.





Федоренко отметил, что в отличие от других фестивалей в «Башне» присутствует многожанровость. Акцент на разные жанры, уверен худрук драмтеатра, оправдал себя и будет продолжен в будущем. Подготовка к «Башне-2025» стартует сразу после завершения нынешнего фестиваля. Зрителей ждет сюрприз в виде специальной программы, содержание которой пока держится в тайне.









Фото: YouTube