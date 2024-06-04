В Петербурге открылась ярмарка современного искусства «1703»

Ярмарка современного искусства «1703» открылась в ЦВЗ «Манеж». Об этом в Telegram-канале сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.





В экспозицию вошли произведения живописи, скульптуры, графики, фотографии. Здесь же представлены работы, созданные с использованием цифровых технологий. Ярмарка продлится до 9 июня.





«Вместе со стратегическим партнером — компанией «Газпром» — мы проводим ярмарку уже в третий раз. И я каждый год с большим удовольствием и интересом изучаю экспозицию», — поделился Пиотровский.





По его словам, рост числа участников и посетителей подтверждает, что Петербург остается «на острие современного искусства». Пиотровский отметил, что город старается предоставлять площадки для художников, раскрывать потенциал и давать талантам возможность реализовать свои проекты.









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