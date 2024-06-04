Минкультуры Греции заявило об отсутствии у Лондона прав на владение скульптурами Парфенона

Британский музей в Лондоне не имеет права на владение скульптурами храма Парфенон, заявила министр культуры Греции Лина Мендони в рамках поездки на остров Родос. По ее словам, страна будет продолжать добиваться их возвращения в Афины.





Напомним, скульптуры вывезли из Греции в XIX веке. Министр отметила, что в течение последних 40 лет они являются одной из постоянных тем на повестке дня.





«И на этот раз комитет вынес рекомендацию, в которой призывает обе стороны, британскую и греческую, решить этот вопрос, который тянется уже несколько десятилетий», — подчеркнула Мендони.





Министр добавила, что Греция всегда открыта к диалогу. Страна будет продолжать пытаться, чтобы «великая национальная цель» о воссоединении скульптур Парфенона в Афинах, в Музее Акрополя, стала реальностью.









Фото: YouTube