Мариинский театр открыл Фестиваль Джузеппе Верди на полях «Звезд белых ночей»

04.06.2024

Мариинский театр открыл Фестиваль Джузеппе Верди на полях «Звезд белых ночей»
Лирическая комедия «Фальстаф» открыла Фестиваль Джузеппе Верди на Новой сцене Мариинского театра. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятие стало частью программы XXXII Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей». В июне на сценах Мариинского в ходе Фестиваля Верди прозвучат семь сочинений классика итальянской оперы.

«От самых популярных до редко исполняемых. События объединит специальный тематический абонемент», — уточнили в пресс-службе.

В основе оперы «Фальстаф» лежит произведение Уильяма Шекспира, 460 лет со дня рождения которого отмечают в 2024 году. Другим сочинением Верди на сюжет английского классика станет «Макбет». Постановку представят 11 июня.

В рамках фестиваля зрители увидят оперу «Риголетто». Прозвучат «Аида» и «Травиата», а также опера «Набукко», которая принесла первый большой успех молодому Верди.


Фото: Минкультуры России