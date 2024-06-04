Мариинский театр открыл Фестиваль Джузеппе Верди на полях «Звезд белых ночей»

Лирическая комедия «Фальстаф» открыла Фестиваль Джузеппе Верди на Новой сцене Мариинского театра. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





Мероприятие стало частью программы XXXII Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей». В июне на сценах Мариинского в ходе Фестиваля Верди прозвучат семь сочинений классика итальянской оперы.





«От самых популярных до редко исполняемых. События объединит специальный тематический абонемент», — уточнили в пресс-службе.





В основе оперы «Фальстаф» лежит произведение Уильяма Шекспира, 460 лет со дня рождения которого отмечают в 2024 году. Другим сочинением Верди на сюжет английского классика станет «Макбет». Постановку представят 11 июня.





В рамках фестиваля зрители увидят оперу «Риголетто». Прозвучат «Аида» и «Травиата», а также опера «Набукко», которая принесла первый большой успех молодому Верди.









Фото: Минкультуры России