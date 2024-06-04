Ольга Любимова обсудила с «Лидерами России» работу культурных учреждений

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с директором направления департамента по поддержке проектов с госфинансированием ПАО «Ростелеком» Ольгой Лисовенко. Стороны обсудили предложения по созданию доступной среды для посетителей музеев.





Ольга Любимова пообщалась с участниками суперфинала конкурса «Лидеры России». По словам министра, для каждого культурного учреждения важно создать пространство, которое будет удобно для разных поколений. Ольга Любимова подчеркнула, что должен быть комплексный подход к развитию на долгосрочную перспективу.





«С замглавы администрации Тулы по социальной политике Инессой Фельдман поговорили о развитии культуры в регионе и важности привлечения к искусству и творчеству молодой публики», — поделилась министр в Telegram-канале.





Ольга Любимова отметила, что «Лидеры России» дают возможность руководителям нового поколения воплотить в жизнь свои смелые инициативы. Министр культуры выступает одним из наставников этого проекта. Первая встреча с участниками прошла в апреле.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой