В Петербурге впервые представили сибирское искусство в работах художников XX века

Сибирскую региональную культуру впервые представили на выставке в Санкт-Петербурге. Проект «Сибирь многоликая» открылся в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого.





Впервые в рамках межрегионального сотрудничества Новосибирский государственный художественный музей представил живописный образ своего региона в Петербурге, сообщили в пресс-службе учреждения.





«В выставочном пространстве Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого будут представлены работы художников Новосибирска, Томска, Омска, Горно-Алтайска, Красноярска и Иркутска», — говорится в сообщении.





Авторы произведений принадлежат к разным поколениям, историческим и культурным эпохам. Однако все они посвятили свое творчество одной большой теме — образу Сибири, добавили в музее.





В экспозицию вошли работы авторов середины XX – начала XXI века, собранные в фондах НГХМ. Посетители увидят произведения Григория Гуркина, Николая Чевалкова, Алексея Вощакина и других мастеров, которые стояли у истоков изобразительного искусства региона.









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