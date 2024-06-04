Абхазский театр имени Искандера представит в Новосибирске «Евгения Онегина»

Государственный русский театр драмы имени Искандера представит на сцене Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» спектакли «Евгений Онегин» по Александру Пушкину и «Софичку» по повести Фазиля Искандера. Об этом на пресс-конференции рассказал замминистра культуры региона Юрий Зимняков.





Гастроли Абхазского театра пройдут 5 и 6 июня. Выступления организованы Росконцертом согласно гастрольному плану Минкультуры России.





«5 июня это будет спектакль «Евгений Онегин», который посвящен 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, и 6 июня пройдет спектакль «Софичка»», — сказал Зимняков в пресс-центре ТАСС.





Гендиректор театра Ираклий Хинтба сообщил журналистам, что для спектаклей приехала вся труппа — около 20 человек. Также в Новосибирск из Сухума привезли шестиметровую фуру с костюмами и элементами декораций.





По словам Хинтбы, оба спектакля пользуются большой популярностью и всегда собирают в Абхазии полные залы. Гендиректор театра отметил, что постановки обладают «характерной для русского театра душевностью», но помогут раскрыть и особенности кавказской культуры.









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