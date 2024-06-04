В Пекине открылся II Российско-Китайский библиотечный форум

Второй Российско-Китайский библиотечный форум открылся в Пекине. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.





Российскую сторону на форуме представили руководители 15 национальных, федеральных и региональных библиотек. От Китая участие приняли директора 15 ведущих библиотек республики.





«Это одно из ключевых мероприятий в рамках годов культуры России и Китая», — написала министр в Telegram-канале и пожелала участникам удачи и успешной работы.





На открытии форума выступил замминистра культуры и туризма КНР Жао Цюань. Одними из тем мероприятия стали интеллектуальные библиотечные системы, искусственный интеллект, инновационное развитие библиотек обеих стран и многое другое.





Ранее в Пекине открылась международная фотовыставка «Вселенная BRICS». Церемония прошла на площадке Российского культурного центра, в которой поучаствовали россияне.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой