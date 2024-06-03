В Москве прошел IV Кубок Минкультуры России по мини-футболу

Четвертый Кубок Минкультуры России по мини-футболу завершился в Москве. Участниками турнира стали команды федеральных ведомств и культурных учреждений.





Победу одержала команда Росконгресса. Второе место заняло Минспорта России. Бронза отошла Счетной палате, которая дебютировала в турнире.





Лучший игрок и лучший вратарь забрали специальные призы от Минкультуры. Обладателями наград стали Егор Гаврилов из Росконгресса и Сергей Курков из Минспорта.





В ведомстве пояснили цель проведения турнира. Кубок Минкультуры России проводится для продвижения здорового образа жизни и укрепления взаимоотношений между государственными и коммерческими структурами.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал