Более 200 тысяч московских школьников посетили Музей Победы за учебный год

Свыше 200 тысяч московских школьников в этом учебном году посетили патриотические программы Музея Победы, реализованные совместно с департаментом образования и науки столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУК.





В музее уточнили, что в 2023/2024 учебном году традиционно проводились историко-образовательные квесты «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!», «Путешествие в историю. Вера в Победу».





«В современных условиях очень важно, чтобы знакомство детей с историей Великой Отечественной войны не ограничивалось школьными учебниками, поэтому музей делает все возможное, чтобы дать ребятам более глубокие знания, сформировать эмоциональное отношение к грандиозным событиям тех лет, к подвигу, который совершили наши предки», — отметил гендиректор Музея Победы, замсекретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.





Самым востребованным оказался квест «Подвиг Народа», разработанный для учащихся 5-7-х классов. Посетили его около 110 тысяч школьников. Участники квеста побывали в тематических локациях экспозиции «Подвиг Народа», посвященных защите Брестской крепости, Битве за Москву, блокадному Ленинграду, освобождению Европы, взятию Рейхстага. Современные технологии, такие как трехмерные панорамы, голографические проекции и фильмы-реконструкции позволили ученикам перенестись на 80 лет назад и побывать в школе, переоборудованной под госпиталь, в сожженной деревне, в цехе завода.









Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»