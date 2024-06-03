В парке Горького завершился Московский детский фестиваль искусств «Небо»

Московский детский фестиваль искусств «Небо» прошел в парке Горького во второй раз. В рамках мероприятия прошло более 100 событий зрительской и образовательной программ.





Фестиваль охватил весь парк, объединив театр и цирк, науку и искусство, музыку и танец, литературу и архитектуру. Перед зрителями выступили свыше 600 артистов, художников, архитекторов, писателей, иллюстраторов, научных и музейных сотрудников. Также в спектаклях и концертах участвовали два народный артиста РФ, пять заслуженных артистов РФ, заслуженные деятели искусства и заслуженные работники культуры.





Гостями фестиваля стали более 180 тысяч человек. Свои постановки показали 25 театров. На Главной сцене прошли выступления четырех оркестров.





На площадке «Искусство и архитектура» разместились арт-объекты современных художников. Дети и взрослые смогли поучаствовать в создании масштабной инсталляции, площадь которой к концу первого дня достигла 100 квадратных метров.









Фото: Пресс-служба фестиваля «Небо»