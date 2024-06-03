В Брянской области откроется выставка о природе в творчестве Тютчева и Толстого

Выставка «В ней есть душа, в ней есть свобода» откроется 8 июня в мемориальном историко-литературном музее-заповеднике Ф. И. Тютчева «Овстуг» Брянской области. Проект подготовлен Государственным музеем Л. Н. Толстого.





В пресс-службе учреждения отметили, что поэт и писатель рисовали картины природы по-разному, собственными средствами. Однако обоих объединяет любовь к природному миру.





«Лев Николаевич Толстой и Федор Иванович Тютчев познакомились в 1855 году в Петербурге на вечере у Ивана Сергеевича Тургенева. За жизнь они встречались еще как минимум два раза. По всей видимости, их последняя встреча произошла в 1871 году в Черни, тогда они проехали вместе на поезде четыре станции», — уточнили в ГМТ.





Толстой говорил о Тютчеве как о величественном, простом, глубоком и «настоящее умном» старике и восхищался его поэзией. Писателя поражала красота образных выражений, которые мастерски подбирал поэт.





Экспозиция будет состоять из рукописей с фрагментами художественных произведений Толстого. К строкам писателя подобраны стихотворения Тютчева, перекликающиеся с прозой.





Выставка расскажет и о животных, которым Толстой посвятил немало произведений, включая детские. Одним из самых трогательных стала повесть «Холстомер», посвященная жизни лошади с момента ее рождения до смерти. Иллюстрацию к произведению создал Георгий Савицкий. Работа также будет представлена на полях выставки. Экспозиция будет открыта до 31 августа.









Фото: Пресс-служба Государственного музея Л. Н. Толстого