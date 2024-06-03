Театр оперы и балета Коми подготовил программу к 225-летию Пушкина

Театр оперы и балета Республики Коми присоединился к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Творческий коллектив представит концертную программу «И чувства добрые я лирой пробуждал».





Мероприятие пройдет 6 июня, в день рождения русского поэта. Артисты представят зрителям своего Пушкина, исполнив любимые и знаковые произведения, отметили в пресс-службе театра. Концерт состоит из двух отделений.





Зрители погрузятся в сюжеты «Пиковой дамы», «Бориса Годунова», «Евгения Онегина», «Сказки о царе Салтане», «Алеко», «Руслана и Людмилы», а также других музыкальных произведений. На сцене будут исполнены балетные номера на пушкинские произведения, включая «Барышню-крестьянку».





Театр представит и стихотворения Пушкина – от знаменитых до малоизвестных. Деятели культуры Коми, артисты театра, студенты и почетные гости праздничного вечера прочтут их в том числе на коми языке.









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