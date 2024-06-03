Мариинский театр приедет с гастролями в КЗ «Зарядье»

Гастроли Мариинского театра пройдут в московском концертном зале «Зарядье» 10 и 11 июня. Об этом сообщила его пресс-служба.





Выступления солистов, хора и Симфонического оркестра Мариинского театра пройдут под руководством Валерия Гергиева. Так, 10 июня зрители увидят оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра». Постановка появилась в афише Мариинского театра в 2016 году. Тогда в Петербург перенесли совместный спектакль двух итальянских театров – Генуи и Венеции.





В программе 11 июня – сочинения Игоря Стравинского. Артисты исполнят музыку балетов «Жар-птица» и «Петрушка». Также прозвучит Каприччио для фортепиано с оркестром, где солировать будет Денис Мацуев. В этот вечер пианист отметит свой день рождения на сцене КЗ «Зарядье». Гастроли пройдут при поддержке департамента культуры Москвы.









Фото: Пресс-служба Мариинского театра