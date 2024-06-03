Заславский призвал не ограничивать возраст участников программы «Земский работник культуры»

Ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский призвал не ограничивать возраст специалистов, отправляющихся работать в села и малые города по программе «Земский работник культуры». Об этом он заявил на заседании Совета руководителей научных и образовательных организаций сферы культуры и искусства под председательством министра культуры России Ольги Любимовой.





Обсуждение состоялось в лектории Российского общества «Знание» на Международной выставке-форуме «Россия». По словам Заславского, цель программы «Земский работник культуры» заключается в том, чтобы сделать малые города привлекательными и изменить их культурное лицо.





«Говорят о том, что возраст тех, кто отправится в малые города и сельские поселения, вообще не стоит ограничивать. Не важно, какого возраста специалист. Важно, чтобы это был человек, профессионал, азартный, готовый работать там, где он сейчас нужен», — сказал ректор ГИТИСа.





Заславский добавил, что в этом вопросе немало деталей, «о которых важно и нужно говорить в оставшиеся до начала реализации проекта месяцы». Все вузы, отметил он, могут и должны стать активными участниками. Так, ГИТИС в рамках программы «Приоритет-2030» выплачивает премии деканам, которые способствуют трудоустройству выпускников в их родных городах и провинциальных театрах.









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