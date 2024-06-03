Заславский призвал не ограничивать возраст участников программы «Земский работник культуры»

03.06.2024

Заславский призвал не ограничивать возраст участников программы «Земский работник культуры»
Ректор Российского института театрального искусства  ГИТИС Григорий Заславский призвал не ограничивать возраст специалистов, отправляющихся работать в села и малые города по программе «Земский работник культуры». Об этом он заявил на заседании Совета руководителей научных и образовательных организаций сферы культуры и искусства под председательством министра культуры России Ольги Любимовой.

Обсуждение состоялось в лектории Российского общества «Знание» на Международной выставке-форуме «Россия». По словам Заславского, цель программы «Земский работник культуры» заключается в том, чтобы сделать малые города привлекательными и изменить их культурное лицо.

«Говорят о том, что возраст тех, кто отправится в малые города и сельские поселения, вообще не стоит ограничивать. Не важно, какого возраста специалист. Важно, чтобы это был человек, профессионал, азартный, готовый работать там, где он сейчас нужен», — сказал ректор ГИТИСа.

Заславский добавил, что в этом вопросе немало деталей, «о которых важно и нужно говорить в оставшиеся до начала реализации проекта месяцы». Все вузы, отметил он, могут и должны стать активными участниками. Так, ГИТИС в рамках программы «Приоритет-2030» выплачивает премии деканам, которые способствуют трудоустройству выпускников в их родных городах и провинциальных театрах.


Фото: YouTube