В Москве начались съемки «Чебурашки 2»

Стартовали съемки продолжения российского кинохита «Чебурашка», передает пресс-служба ВГТРК.



Отмечается, что съемки совместного проекта Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start, телеканала «Россия» при участии киностудии «Союзмультфильм» и при поддержке Фонда кино ведутся в Москве.



«Когда мы снимали первый фильм — мы чувствовали огромную ответственность. Продолжение — это новый вызов, однако мы сделали все возможное: сохранили всю команду, которая создавала проект, и не потеряли ни одного человека. С нами все артисты, к тому же добавились новые, с нами те же сценаристы, художники и тот же режиссер. Нас ждет много-много новых приключений», — прокомментировал событие соавтор сценария, генеральный продюсер Yellow, Black and White Виталий Шляппо.



По словам продюсера, в новом фильме Чебурашка станет взрослее, почувствует себя взрослым и самостоятельным. В продолжении появится новый персонаж.



«Мы на верном пути! Это совершенно новая история, с приятными неожиданностями от Гены, Чебурашки и всей нашей компании. Мы получили к прочтению совершенно отличный, детально проработанный сценарий. Уверен, вы узнаете наших персонажей еще лучше! Отношения Гены и Чебурашки будут складываться и драматически, и смешно — за этим будет интересно наблюдать», — рассказал исполнитель одной из главных ролей Сергей Гармаш.









Фото: пресс-служба ВГТРК