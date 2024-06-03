В Москве завершили подготовку к реконструкции Центрального ипподрома

В Москве завершили подготовку к реконструкции Центрального московского ипподрома.



Специалисты начали обустройство фундаментов конюшен и ветеринарного блока, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.



Заммэра города Владимир Ефимов сообщил, что работы ведутся за счет городского бюджета.



«Территорию ипподрома уже освободили от объектов в предаварийном состоянии и самовольных построек. Подготовительные работы завершены, реконструкция выполнена на 10%. На площадке ведется устройство фундаментов и вертикальных конструкций новых зданий и сооружений, двухпутных тоннелей для выхода лошадей из конюшен. (...) Основные работы по реконструкции объекта планируется закончить в 2026 году», — отметил Ефимов.



На месте устаревших построек ипподрома будет создан новый конный двор, в котором будут находиться конюшни для скаковых и беговых лошадей, конноспортивный комплекс со встроенными конюшнями, тремя манежами, трибунами, гостевые конюшни.









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