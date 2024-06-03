В Омске госпитализирован народный артист России Юрий Ицков.



Артист в составе труппы санкт-петербургского театра на Васильевском отправился на гастроли в Омск, передает пресс-служба учреждения.



Сообщается, что актер был экстренно госпитализирован в ночь с 30 на 31 мая.



«На сегодняшний день он остается под наблюдением врачей, но состояние стабильное и его жизни ничего не угрожает», — сообщили в театре.



В Омске Ицков должен был принять участие в спектакле «Мещане» по пьесе Максима Горького. В постановке Ицков играет роль Василия Бессеменова.



«Мы приносим свои извинения всем зрителям, которые купили билеты на этот спектакль. Он будет заменен на „Провинциальные анекдоты“. В свою очередь омичам обещаем, что после того как Юрий Леонидович поправит свое здоровье, мы привезем вновь спектакль „Мещане“ на омскую сцену», — сообщили в театре.









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