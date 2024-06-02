В Новокуйбышевске открылась XIV Детская музыкальная академия Юрия Башмета

В Самарской области стартовала XIV Детская музыкальная академия под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Открытие состоялось 1 июня в Новокуйбышевске, где выступил камерный ансамбль «Солисты Москвы», сообщает ТАСС.





В этом году академия уделит особое внимание повышению профессионального уровня педагогов. Преподаватели смогут ознакомиться с новейшими методиками и обменяться опытом с коллегами из Москвы. Мастер-классы ведущих российских музыкантов пройдут на восьми площадках Самарской области, а обучение детей будет вестись по шести специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет и классическая гитара.





Юрий Башмет отметил важность создания новой профессиональной среды общения для педагогов и их учеников, что позволяет внести свежие идеи и авторские исполнительские решения. Министр культуры Самарской области Ирина Калягина подчеркнула уникальность возможности для талантливых детей работать с выдающимися педагогами.





Ведущие преподаватели из московских музыкальных учреждений будут обучать юных музыкантов в течение недели. XIV Детская музыкальная академия проходит с 31 мая по 7 июня в Самарской области.









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