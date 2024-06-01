Ольга Любимова поздравила юных россиян с Международным днем защиты детей

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила с Международным днем защиты детей.





«В нашей работе мы уделяем большое внимание воспитанию детей, развитию уникальной трехступенчатой системы творческого образования.





Для этого поддерживаем производство потрясающих семейных картин, оснащаем детские школы искусств и училища, модернизируем библиотеки и ДК, проводим множество интересных проектов для молодежи», — написала Любимова в своем телеграм-канале.





Совсем скоро, 22–24 августа, Международный детский культурный форум в третий раз объединит талантливых ребят из России и зарубежья на площадке Московского дворца пионеров.





«Прекрасный праздник, который мы отмечаем сегодня, наполнен теплотой и радостью. Хочу пожелать каждому ребенку стремиться к своим мечтам, не бояться преград, творить и развиваться! А мы, взрослые, будем помогать вам на этом пути», — подчеркнула министр.









Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой