В Забайкалье снимут фильмы о героях тыла времен ВОВ к 80-летию Победы

Кинокомпания Burkalo Company займется производством серии короткометражных фильмов о героях тыла времен Великой Отечественной войны, сообщил журналистам режиссер Баяр Барадиев. По его словам, проект приурочен к 80-летию Победы.





Идею о создании серии фильмов поддержал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.





«С этого дня мы начинаем собирать информацию, готовить концепции, сценарии, выбирать, сколько будет фильмов, какие это будут фильмы. Итоговые картины планируем показать в следующем году», — поделился Барадиев с ТАСС.





Режиссер подчеркнул, что Забайкальский край в годы войны внес большой вклад в Победу. В регионе действовало порядка 80 эвакуационных госпиталей. Здесь работали шахтеры, металлурги, сюда свозили детей-сирот. Труженики сел продолжали заниматься сельским хозяйством, поставлять пищу на фронт, а также подготавливать лошадей для конных войск.









Фото: Pixabay.com