Кировский краеведческий музей откроет выставки в российских регионах

Три передвижных выставочных проекта Кировского областного краеведческого музея начнут работать в регионах России с 1 июня, передает пресс-служба учреждения.



Экспозиции посвящены истории Вятского края, который в этом году отмечает 650-летие Кирова.



В Вельском краеведческом музее в Архангельской области откроется выставка «На детской половине», приуроченная ко Дню защиты детей. В основу выставки вошли свыше 300 предметов, которые позволяют представить историю вятского промысла игрушек.



В Йошкар-Оле с 1 июня начнет работать выставка в музее народно-прикладного искусства «Вятка мастеровая». На выставке Кировский краеведческий музей представит дымковскую игрушку, ажурное кружево, изделия из капа, вятских матрешек.



В Музее истории православия Республики Марий Эл откроется передвижной проект «С. А. Лобовиков — мастер художественной фотографии», куда вошли копии 34 работ Лобовикова, хранящиеся в фондах областного краеведческого музея.









Фото: пресс-служба Кировского краеведческого музея