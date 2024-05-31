Главным режиссером Красноярского Театра юного зрителя назначен Мурат Абулкатинов

31.05.2024

Главным режиссером Красноярского Театра юного зрителя назначен Мурат Абулкатинов
Российский театральный режиссер Мурат Абулкатинов назначен главным режиссером Красноярского Театра юного зрителя, передает пресс-служба учреждения.

«В конце театрального сезона в Красноярском ТЮЗе происходит творческое обновление: на должность главного режиссера театра приглашен Мурат Абулкатинов, уже знакомый красноярскому зрителю по спектаклям "Поход в Угри-Ла-Брек" и "Евгений Онегин"», — рассказали в театре.

Должность художественного руководителя театра до конца октября 2023 года занимал Роман Феодори.

Мурат Абулкатинов, комментируя назначение, отметил, что первыми его чувствами стали азарт и спортивный интерес.

«Я очень рад, что как-то так сейчас складывается, и я здесь, и я с вами. И вижу сейчас свою задачу так, чтобы в первую очередь, мне было интересно с вами, а вам было интересно со мной», — рассказал режиссер.

Мурат Абулкатинов окончил Театральный институт Саратовской государственной консерватории им. Собинова, режиссерский факультет ГИТИСа. Абулкатинов поставил спектакли во многих российских городах.


Фото: Pixabay.com