Главным режиссером Красноярского Театра юного зрителя назначен Мурат Абулкатинов

Российский театральный режиссер Мурат Абулкатинов назначен главным режиссером Красноярского Театра юного зрителя, передает пресс-служба учреждения.



«В конце театрального сезона в Красноярском ТЮЗе происходит творческое обновление: на должность главного режиссера театра приглашен Мурат Абулкатинов, уже знакомый красноярскому зрителю по спектаклям "Поход в Угри-Ла-Брек" и "Евгений Онегин"», — рассказали в театре.



Должность художественного руководителя театра до конца октября 2023 года занимал Роман Феодори.



Мурат Абулкатинов, комментируя назначение, отметил, что первыми его чувствами стали азарт и спортивный интерес.



«Я очень рад, что как-то так сейчас складывается, и я здесь, и я с вами. И вижу сейчас свою задачу так, чтобы в первую очередь, мне было интересно с вами, а вам было интересно со мной», — рассказал режиссер.



Мурат Абулкатинов окончил Театральный институт Саратовской государственной консерватории им. Собинова, режиссерский факультет ГИТИСа. Абулкатинов поставил спектакли во многих российских городах.









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