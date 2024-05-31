Okko назвал дату цифрового релиза фильма «Летучий корабль»

Стала известна дата выхода фильма «Летучий корабль».



Онлайн-кинотеатр Okko сообщил, что романтическая сказка Ильи Учителя выйдет на платформе 6 июня.



«В прекрасной истории с "Летучим кораблем", как и с другими современными ремейками, я вижу некую преемственность поколений. Наши дети с удовольствием смотрят те же истории, которые когда-то впечатляли нас, мы слушаем одни и те же песни, смеемся над теми же шутками и, затаив дыхание, наблюдаем за драматическими поворотами сюжета», — прокомментировала выход картины заместитель генерального директора платформы Эльвира Дмитриевская.



Главные роли в фильме «Летучий корабль» сыграли Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Леонид Ярмольник, Федор Добронравов, Андрей Бурковский, Сергей Гармаш.









Фото: онлайн-кинотеатр Okko