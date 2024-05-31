В Смоленске пройдут мероприятия фестиваля «Гений места»

Мероприятия масштабного фестиваля «Гений места» продолжатся в Смоленске, на родине Михаила Глинки, передает пресс-служба Мариинского театра.



К 220-летию со дня рождения композитора Валерий Гергиев, солисты оперы и хор Мариинского театра, а также Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров представят оперу «Жизнь за царя». В рамках фестиваля запланированы также две симфонические и камерная концертная программы. Выступления пройдут 1 и 2 июня.



В день рождения Глинки, 1 июня, в Смоленске состоится камерный концерт солистов оперы Мариинского театра. В Концертном зале имени М. И. Глинки Смоленской областной филармонии прозвучат романсы и песни Глинки. Их исполнят Кристина Капицына, Ярамир Низамутдинов, Дарья Рябоконь, Дмитрий Григорьев.



В этот же день в Смоленском государственном академическом драматическом театре имени А. С. Грибоедова пройдет опера «Жизнь за царя». Опера в постановке Дмитрия Чернякова будет представлена с возобновленными танцами польского акта в хореографии Сергея Кереня и Андрея Лопухова.



На 2 июня запланированы две симфонические программы. Они прозвучат на сцене Драматического театра имени А. С. Грибоедова.