Вышли первые кадры отечественной лирической комедии «Обе две»

31.05.2024

Вышли первые кадры отечественной лирической комедии «Обе две»
Компания «КарроПрокат» представила трейлер лирической комедии «Обе две».

Картина расскажет историю романтичной девушки Ани и ее 14-летней племянницы Глаши. Героини отправляются вместе в путешествие, которое изменит их обеих.

Режиссером фильма выступил Владимир Котт, продюсер — Георгий Малков. В актерский состав картины вошли Кристина Асмус, Таисья Калинина, Валентина Мазунина, Кирилл Кяро, Филипп Бледный.

В прокат фильм «Обе две» выйдет 25 июля.



Фото: кадр видео