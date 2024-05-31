Вышли первые кадры отечественной лирической комедии «Обе две»

Компания «КарроПрокат» представила трейлер лирической комедии «Обе две».



Картина расскажет историю романтичной девушки Ани и ее 14-летней племянницы Глаши. Героини отправляются вместе в путешествие, которое изменит их обеих.



Режиссером фильма выступил Владимир Котт, продюсер — Георгий Малков. В актерский состав картины вошли Кристина Асмус, Таисья Калинина, Валентина Мазунина, Кирилл Кяро, Филипп Бледный.



В прокат фильм «Обе две» выйдет 25 июля.













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