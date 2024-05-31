Вышли первые кадры отечественной лирической комедии «Обе две»

Романтическая сказка Ильи Учителя выйдет на платформе 6 июня.
К 220-летию со дня рождения Михаила Глинки Валерий Гергиев, солисты оперы и хор Мариинского театра, ...
Картина расскажет историю романтичной девушки Ани и ее 14-летней племянницы Глаши.
Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Награждение с участием президента России Владимира Путина прошло накануне в Кремле.
Романтическая сказка Ильи Учителя выйдет на платформе 6 июня.
К 220-летию со дня рождения Михаила Глинки Валерий Гергиев, солисты оперы и хор Мариинского театра, ...
Картина расскажет историю романтичной девушки Ани и ее 14-летней племянницы Глаши.
Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Награждение с участием президента России Владимира Путина прошло накануне в Кремле.
Артистку похоронят рядом с народным артистом России Вадимом Абдрашитовым.
В Москве состоялась церемония награждения победителей III Национальной премии интернет-контента.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Владимиро-Суздальский музей-заповедник откроет территорию кремля для свободного посещения в связи с ...
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Телеканал совместно с Norm Production решили снять шоу по вселенной знаменитого сериала.
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Учащиеся выступят в сопровождении оркестра в Абхазской государственной филармонии.
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Мероприятие открылось уличной постановкой «Стрекоза и муравей».
Некоторые из игр были распространены на территории Руси уже в IX-XII веках.
31.05.2024