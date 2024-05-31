В историческом парке «Россия — моя история» открылась выставка «Мой Петербург».



Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.



«Выставка "Мой Петербург", которую мы открыли сегодня, собрала в себе свидетельства наших побед. Здесь видно, сколько всего мы можем, когда мы вместе. Можем преодолеть самую страшную пандемию новейшего времени. Можем с достоинством перестроить экономику на независимые рельсы. Можем построить сотни социальных объектов для наших детей и старшего поколения. Можем преобразить облик города, создав сотни общественных пространств. Можем положить начало и в срок реализовывать грандиозные проекты, равных которым в городе никогда не было. Можем открыть тысячи новых предприятий и взять ответственность за благополучие десятков тысяч людей», — говорится в сообщении главы города.



Беглов добавил, что хотел бы, чтобы каждый петербуржец увидел увидел эти достижения, осознал свой личный вклад в общее большое дело.



«Я надеюсь, что эта выставка станет вдохновением для каждого из нас — на новые достижения», — указано в сообщении.



Организаторы выставки отметили, что в каждом из залов посетители смогут найти что-то для себя, почувствовать атмосферу города, окунуться в его дела.



«Великий город, великие люди, великие достижения — это все про наш город, наш Петербург», — говорится в описании проекта.



Выставка «Мой Петербург» будет работать до 1 октября 2024 года.









Фото: t.me/a_beglov