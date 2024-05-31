Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк похоронят в Москве 1 июня на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.



Отмечается, что артистку похоронят рядом с народным артистом России Вадимом Абдрашитовым.



О смерти актрисы стало известно накануне, 30 мая. Семья Заворотнюк сообщила о том, что артистка скончалась в возрасте 53 лет. Анастасия Заворотнюк в течение нескольких лет боролась с тяжелым заболеванием.



Анастасия Заворотнюк родилась в Астрахани 3 апреля 1971 года. Широкую известность актрисе принесла роль няни Вики в телесериале «Моя прекрасная няня». Артистка также снималась в фильмах «Код апокалипсиса», «Служебный роман. Наше время», «Машенька». С 1993 по 2004 годы Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова.









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