Участие в акции «Культура памяти» приняли более 120 сотрудников Минкультуры

К акции «Культура памяти» присоединились свыше 120 сотрудников Министерства культуры и подведомственных учреждений.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Проект в этом году реализован второй раз. Его инициатором стала Ольга Любимова.



«Участники акции привели в порядок 135 мест захоронений деятелей культуры на Новодевичьем, Ваганьковском и Троекуровском кладбищах. Они побывали на могилах Сергея Эйзенштейна, Людмилы Зыкиной, Федора Шаляпина, Галины Вишневской и многих других», — говорится в сообщении министра.



Отмечается, что в акции приняли участие гендиректор Музея музыки Михаил Брызгалов, директор Музея архитектуры им. А. В. Щусева Наталья Шашкова, первый заместитель гендиректора Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая, сотрудники Большого театра, «Росгосцирка» и музыкальных коллективов, рассказала Ольга Любимова.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova