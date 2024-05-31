Вход на территорию Суздальского кремля будет бесплатным все лето

Владимиро-Суздальский музей-заповедник в связи с празднованием 1000-летия первого письменного упоминания Суздаля откроет территорию кремля для свободного посещения, передает пресс-служба учреждения.



Отмечается, что свободное посещение территории кремля будет на протяжении всех юбилейных мероприятий — до 30 сентября включительно.



«Кассы для покупки билетов на осмотр Богородице-Рождественского собора, экспозиций ("История Суздаля", "Древнерусская живопись") и выставки "Русский феникс. Суздальская земля", которая начнёт принимать посетителей с 13 июня, будут работать в помещении колокольни и непосредственно при входе на выставку», — рассказали в музее.









Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника